Unbekannte sprengen Zigarettenautomat in Mühlhausen

Mühlhausen. Mehrere Personen haben am frühen Morgen in Mühlhausen einen Zigarettenautomat gesprengt. Die Täter hinterließen hohen Schaden.

In der Görmarstraße in Mühlhausen haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen einen Zigarettenautomat gesprengt. Laut Polizei machten sich mehrere Personen an dem Automaten zu schaffen, installierten ein Sprengmittel und brachten dieses schließlich zur Detonation.

Wie viele Zigaretten und welche Summe an Bargeld die Täter erbeuteten, sei allerdings noch unklar, hieß es. Der Sachschaden werde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Zeugen befragt und Spuren an dem Automaten gesichert.

