Unbekannter lässt Sicherungen in Menteroda durchbrennen

Menteroda. Sechs Straßenlaternen fielen in der Holzthalebener Straße aus. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein bisher unbekannter Täter hat in Menteroda die Verkabelung einer Straßenlaterne manipuliert und so Dunkelheit sowie einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei am Dienstag (15.11.2022) mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Sonntag, den 6.11.2022. Der Unbekannte sei in den frühen Morgenstunden über die Wartungsklappe an die innere Verkabelung einer Straßenlaterne in der Holzthalebener Straße gelangt.

Dort habe er einen Sicherungsdraht entfernt. Durch die dabei entstandene Überspannung brannten bei insgesamt sechs Laternen die Vorschaltgeräte durch, worauf die Laternen ausfielen. Laut Polizei liegt der entstandene Sachschaden an der Beleuchtung im vierstelligen Bereich. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.