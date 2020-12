Ein Unbekannter hat in Mühlhausen versucht, einen 19-Jährigen auszurauben. (Symbolfoto)

Mühlhausen. Ein 19 Jahre alter Mann wird in Mühlhausen Opfer eines Raubüberfalls, der Täter konnte unerkannt fliehen.

Unbekannter schlägt Mann in Mühlhausen nieder und will ihn ausrauben

Am Sonntagnachmittag ist ein 19-Jähriger in Mühlhausen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen 15 Uhr soll ihn laut Angaben der Polizei ein noch unbekannter in der Görmarstraße unvermittelt angegriffen haben. Der Unbekannte soll hier dem 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen, woraufhin er zu Boden fiel.

Der Täter durchsuchte nun den am Boden liegenden auf Wertsachen und entnahm schließlich die Geldbörse aus der Hose. Ein Zeuge des Überfalls griff daraufhin ein, wodurch der Räuber aufgeschreckt die Flucht ergriff. Der 19-Jährige wurde anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter entkommen. Dieser soll ungefähr 20 Jahre alt sein und zur Tatzeit dunkel gekleidet. Er trug eine Kapuzenjacke und hatte schwarze Lederhandschuhe über den Händen.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.