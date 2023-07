Unbekannter schlägt und beleidigt in Mühlhausen Paketzusteller

Mühlhausen. Unbekannter Mann hat in Mühlhausen Paketzusteller geschlagen und beleidigt. Der Täter flüchtet.

Ein 27-jähriger Paketzusteller lieferte am Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr in Mühlhausen in der Weinergstraße Warensendungen aus, als ihn ein bislang unbekannter Mann geschlagen und als "Zigeuner" beleidigt haben soll.

Nach den Angaben der Polizei, war er in einem weißen Golf unterwegs, den eine Frau fuhr. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Unbekannte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, Aktenzeichen 0174802, zu melden.

