Unbekannter überfällt 82-Jährige in Mühlhausen

Ein Räuber hat am Mittwochnachmittag in Mühlhausen eine 82-Jährige überfallen und ihr die Tasche entrissen.

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 16.20 Uhr auf dem Heimweg vom Einkaufen. Der Unbekannte überfiel sie an der Ecke Körnerstraße und entriss ihre Einkaufstasche. Der Mann flüchtete zwischen den Wohnblöcken bis zum Kindergarten Forstbergspatzen, wo ein Komplize auf ihn wartete.

In einem Kelleraufgang in der Forstbergstraße leerte einer der Männer das Portemonnaie der Frau: 70 Euro war die Beute. Ein Zeuge beobachtete die Diebe und verfolgte sie. Er verständigte auch die Polizei, nach dem die Männer in Richtung des Einkaufmarktes flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können und bittet sie, sich unter Telefon 03601/4510 zu melden.