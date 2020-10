Seit mehr als 65 Jahren schützt das Rückhaltebecken Luhne/Lengefeld die Kreisstadt Mühlhausen vor Hochwasser der Unstrut. Nun wird die Stauanlage erweitert. Der Grund: Experten gehen davon aus, dass sie künftigen Wassermengen nicht mehr standhalten könnte.

Die meiste Zeit des Jahres plätschert die Luhne gemächlich durch die Betonröhren des Staudamms. Doch etwa dreimal pro Jahr füllt sich das grüne Becken mit Wasser, weiß Staumeister Tony Beetz. Wenn die Luhne zu viel Wasser mitbringt, wird der Durchfluss reduziert und ein Teil zurückgehalten – eine Sicherheitsmaßnahme, die verhindert, dass der Unstrutpegel bei Ammern zu schnell steigt.

Nach 680 Millionen Liter ist das Becken voll. Der Überschuss fließt dann über die Hochwasserentlastungsanlage weiter. Das passierte zuletzt vor zwölf Jahren. Der Staudamm soll damit vor Schäden, im Extremfall sogar vor einem Dammbruch, geschützt werden. Die Folgen wären, vor allem für Ammern und Mühlhausen, verheerend. Etwa alle zehn bis 20 Jahre werden Stauanlagen vertiefend auf ihre Standsicherheit überprüft. Aufgrund des Gutachtens empfahlen die Experten, den Überlauf zu verbreitern. Zum einen werde es künftig öfter Starkregen geben, zum anderen wurden die Vorschriften verschärft, erklärt Michael Sabrowski, der Leiter des Stauanlagenmanagements bei der Thüringer Fernwasserversorgung. Der seinerzeit beim Bau angenommene Messwert für den Hochwasserzufluss wurde auf 70 Kubikmeter pro Sekunde verdoppelt.

Staumeister Toni Beetz prüft den Grundwasserspiegel am Staudamm des Rückhaltebeckens. Foto: Alexander Volkmann

Hochwasserszenario im Modellversuch nachgestellt

Die Daten wurden bereits vor fünf Jahren anhand von Modellversuchen im hydrologischen Labor in Schleusingen ausgewertet. Dort entstand ein verkleinertes Abbild der Luhne-Anlage. Das Hochwasserszenario wurde nachgestellt und ermitteltet, wie der Abfluss so optimiert werden kann, dass kein Rückstau entsteht. Die Blaupause für die jetzige Baumaßnahme entstand. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Einlauf und Abflussrinne werden verbreitert, damit die Kräfte der Wassermassen sich besser verteilen. 700.000 Euro nimmt der Freistaat Thüringen dafür in die Hand. Die Bauarbeiten wurden in den Herbst gelegt, weil dann, laut Statistik, das Hochwasserrisiko an der Luhne gering ist.

Das ganze Projekt ist eine reine Vorsorgemaßnahme: Laut DIN 19700 soll die Stauanlage damit ohne Schaden ein Extrem-Hochwasser überstehen, wie es alle 500 Jahre auftreten kann. „Und keiner weiß, ob wir uns am Ende oder am Beginn dieses Zyklus befinden“, sagt Sabrowski. Nachdem die Entlastungsanlage im Jahr 2008 das letzte Mal zum Einsatz kam, wurde am 9. Januar 2011 der seitdem höchste Einstau verzeichnet: 7,52 Meter von insgesamt 11,40 Meter bis zur Dammkrone waren gefüllt. Wann es das nächste Mal passiert, ist ungewiss.

Gebaut wurde das Rückhaltebecken Luhne / Lengefeld von 1952 bis 1954 im Rahmen mehrerer Hochwasserschutzprojekte in der DDR. Vor allem mit Blick auf die ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern würde auf solche Bauwerke heute verzichtet werden, meint Sabrowski. Dafür laufen entlang der Flüsse andere Hochwasserschutzmaßnahmen, die den Gewässern mehr Raum geben.