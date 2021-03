Unbelehrbarer Ruhestörer verletzt Polizistin und landet im Gewahrsam

Mühlhausen. In Mühlhausen hat ein 31-Jähriger mit lauter Musik für einen Polizeieinsatz gesorgt, bei dem eine Polizistin durch verletzt wurde. Der Mann wurde gefesselt.

Wegen einer erheblichen Ruhestörung wurde die Polizei am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr in den Schlotheimer Ring in Mühlhausen gerufen. Vor Ort zeigte sich der 31-jährige Verursacher uneinsichtig, der mit lauter Musik die ganze Nachbarschaft beschallte.

Zunächst wurde Anzeige gegen den Mann aufgenommen und ihm im Falle einer weiteren Zuwiderhandlung Gewahrsam angedroht. Kaum waren die Polizisten jedoch aus der Wohnung und wieder auf der Straße, dröhnte aus der Wohnung des 31-jährigen erneut laute Musik.

Daraufhin kehrten die Beamten zurück zur Wohnung. Der Mann habe sich nun nicht nur uneinsichtig sondern aggressiv gezeigt und gab an, sich gegen die Maßnahmen zu wehren. Laut Polizei musste er schließlich gefesselt werden. Dabei wehrte er sich heftig und trat mehrmals auf eine Polizistin ein, die dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Der 31-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und kam in Gewahrsam. Am frühen Montagmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

