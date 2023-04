„Ungebrochen solidarisch“ heißt es am 1. Mai auf dem Mühlhäuser Untermarkt

Mühlhausen. Gewerkschaften und Parteien laden am 1. Mai unter dem Motto: „ungebrochen solidarisch“ zur Maifeier auf den Untermarkt nach Mühlhausen ein

Der 1. Mai 1933 war ein schwarzer Tag für die freien Gewerkschaften, weil die Nationalsozialisten ihn zweckentfremdeten. Einen Tag später wurden alle freien Gewerkschaften aufgelöst.

90 Jahre danach steht der 1. Mai unter dem Motto „ungebrochen solidarisch“, weil im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) als Dach von acht Einzelgewerkschaften ein gemeinsames Wertefundament existiert, das für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Nationalismus, Rechtsextremismus und Intoleranz kämpft und sich für Frieden auf der ganzen Welt einsetzt. So auch in Mühlhausen. Hier laden die Gewerkschaften und Parteien zu einer Kundgebung am 1. Mai, ab 9.45 Uhr, auf den Untermarkt ein. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des DGB-Kreisverbands Unstrut-Hainich, Thomas Pfeuffer, hält der Oberbürgermeister der Stadt, Johannes Bruns (SPD), der erste Grußwort. Weitere Wortmeldungen von Martina Renner (Die Linke), Tino Gassmann (Bündnis 90/Die Grünen) und Tina Rudolph (SPD) schließen sich an. Als Hauptredner konnte Sandro Witt, Projektleiter beim DGB-Bundesvorstand gewonnen werden.

Bis 13 Uhr sogt dann Dj Andy Stiller für die musikalische Umrahmung.