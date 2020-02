Unstrut-Hainich-Karnevalisten starten in die Saison

Mit Tanz, Gesang und Büttenreden starteten die Karnevalisten im Unstrut-Hainich-Kreis am Wochenende in die närrische Saison. Gefeiert wurde am Mühlhäuser Schwanenteich, in Diedorf und in Sundhausen. Dort konnten es die Faschingsfreunde nicht erwarten. Die meisten Prunksitzungen und Umzüge im Kreis finden erst an den kommenden Wochenenden bis Rosenmontag statt.

Phantastische Auslese feiert mit mehreren Gastvereinen

Die Mädchen der Tanzgruppe Unique gehören seit längerem zu den Gastvereinen der Phantastischen Auslese. Foto: Alexander Volkmann

Gleich mehrere Zugaben verlangte das Publikum im Mühlhäuser Schwanenteichsaal. Die Phantastische Auslese der Diakonie Doppelpunkt hatte zur 26. Prunksitzung eingeladen. Etwa 250 Gäste kamen. Der Struther Carneval Verein (SCV) ist mittlerweile eine feste Größe im Programmablauf, ebenso die Gruppen des Tanzsportvereins Unique. Zweieinhalb Stunden gaben sie auf der Bühne alles. Vereinschef Gerhard Apel wurde eine besondere Ehre zuteil. Er wurde für sein Engagement von der Thüringer Ehrenamtsstiftung ausgezeichnet. Das Prinzenpaar Jens (Jüngling) und Anne-Kathrin (Lange) begrüßte die Gäste und eröffnete die Sitzung mit einem Tanz. Der 54-Jährige Heyeröder und die 31-Jährige Diedorferin sind Beschäftigte bei der Diakonie Doppelpunkt.



Vierstündiges Programmgleich zum Saisonstart

Traditionell starteten die Diedorfer mit dem beliebten Büttenabend in die Faschingssaison. In der ausverkauften Südeichsfeldhalle wurde eine bunte Mischung aus Büttenreden sowie Gesangs- und Tanzeinlagen geboten. Das abwechslungsreiche vierstündige Programm startete mit einer kurzen visuellen Präsentation zur Geschichte des Vereins. Prinz Johannes I. und Prinzessin Franziska I. führen die Tradition fort, in jedem Jahr seit Gründung des Vereins 1956 über ein Prinzenpaar zu verfügen. Zahlreiche Nachbarvereine folgten der Einladung des Diedorfer Carnevalvereins und erlebten einen hochkarätigen Abend der Extraklasse.

Auf der Bühne präsentierten Kindergarde, Tanzmariechen, Die jungen Wilden oder die Dorfkirschen sowie die Jugend-, Männer- und Frauentanzgruppen facettenreiche Tanz- und Showdarbietungen. Der Engländer Paul aus Downtown Effelder wurden am ersten Tag nach dem Brexit auf der Bühne willkommen geheißen und auch die Diedorfer Dorfzeitung mit Anekdoten aus dem Leben der Gemeinde oder das Struther „Dorftaltruo“ fanden großen Anklang beim Publikum. Der „Klimaschutzpatronin Greta“ widmeten Franz, Sepp und Georg einen schwungvollen Titel. Die drei Herren standen zuvor auch in Mühlhausen auf der Bühne. Gastredner Peter Kaufhold erfreute die Anwesenden mit seiner Büttenrede um Mama Alexa und Papa Google, seinen manisch depressiven Brötchen und der Schwiegermutter, die er als Verwandtschaftsverhältnis mit Komplikationshintergrund bezeichnet. Mit Livemusik der „Söhne Diedorfs“ ging es nach dem offiziellen Teil in eine schwungvoll musikalische Nacht.

Der Gemeinde Sundhausen den Spiegel vorgehalten

Mit insgesamt 31 Kindern in sechs Tanzgruppen hat der Sundhäuser Fasching keine Nachwuchsorgen. Foto: Klaus Dreischerf

it einem dreifachen „Sundhausen, Helau“ begrüßten die Vereinsvorsitzenden Nancy und Kai Hebig gemeinsam als „Georg und Gisela“ das Publikum im gut gefüllten Gemeindesaal. Den Karneval feiert die kleine Gemeinde in der 52. Session. Wie Nancy und Kai Hebig erzählten, gehe alles bei den Vorbereitungen im Verein Hand in Hand. Derzeit zählen sie 62 Mitglieder und, worauf die beiden ganz stolz sind, insgesamt 31 Kinder, die in sechs Tanzgruppen aktiv sind. Diese Kinder kommen auch aus den benachbarten Dörfern wie Kirchheilingen, wo der Verein den Kinderfasching ausrichtet.

In der Bütt brillierte zum ersten Mal Thomas Hühn als Till Eulenspiegel, der der Gemeinde symbolisch den Spiegel vorhielt und Begebenheiten aus dem Dorf gekonnt glossierte, sehr zum Vergnügen des Publikums, das natürlich sofort wusste, wer gemeint war und herzhaft lachte. Aufs närrische Korn nahm er aber auch die große Politik mit den neuen Bestimmungen im Datenschutz und den Rummel und die Umweltaktivistin Greta Tunberg. Dem setzten Pfarrerin Annemarie Sommer gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian noch eins drauf, als sie sich über die Ärgernisse im Alltag unterhielten und feststellten, dass doch heute nur das Geld regiere. In Richtung Umweltschutz und CO2-Ausstoß sei man auch auf einem guten Weg in Deutschland mit Blickrichtung zum neuen Berliner Flughafen, der zur Zeit der CO2-sparsamste sei.

Das alles wurde vom Publikum mit viel Beifall bedacht. Der Vereinspräsident sagte, die Büttenredner seien künftig ein fester Bestandteil des Sundhäuser Faschings.