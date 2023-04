Unstrut-Hainich-Kreis: Bodo Ramelow eröffnet Spargelsaison

Kutzleben. In der kommenden Woche wird im Unstrut-Hainich-Kreis die Spargelsaison eröffnet. Dafür wird ein besonderer Gast erwartet.

Die Spargelsaison wird in diesem Jahr von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Agrar-Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) in Kutzleben eröffnet. Am Mittwoch, 19. April, 15 Uhr wird die Saison auf dem Spargelhof Kutzleben gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Spargelhofes, Jan-Niclas Imholze, eingeläutet. Nicht zuletzt werden die Gäste auch die neue Thüringer Spargelkönigin krönen.