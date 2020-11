Unstrut-Hainich-Kreis: Corona-Ausbruch in zwei Pflegeheimen

Stark angestiegen ist die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Hufeland-Klinikum behandelt werden müssen. Sie wuchs innerhalb einer Woche von einer Person auf zwölf am Montag an. Ursache sind unter anderem zwei Ausbrüche am Wochenende in Pflegeheimen. Sie sorgen auch für stark gestiegene Infiziertenzahlen.

125 akut Infizierte registrierte der Kreis am Montag. Am Sonntag waren es 137, das sind 43 mehr als am Samstag. Ausgelöst wurde dies durch Schwerpunkte, sagte Landrat Harald Zanker (SPD): In einem Pflegeheim in Bad Langensalza gab es 29 Infektionen, in einem Heim in Mühlhausen waren es sechs Fälle. Man hoffe, das Geschehen dort mit den getroffenen Maßnahmen eindämmen zu können.

Das Stadtgebiet Mühlhausen mit 52 Infizierten und Bad Langensalza mit 31 sind die Corona-Schwerpunkte im Kreis. Alle anderen Fälle verteilen sich einzeln über den ganzen Kreis. 377 Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie nachgewiesen, 246 Menschen gelten als genesen, sechs starben mit dem Virus. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg am Montag auf den bisherigen Höchstwert von 98,8.

Keine Coronapatienten auf Intensivstation

Im Hufeland-Klinikum denke man darüber nach, eine zweite Isolierstation einzurichten, sagte Geschäftsführer Jens Kopp im Gespräch mit unserer Zeitung. Bisher gibt es eine Station in Bad Langensalza mit 17 Betten. Eine Erweiterung sei auf 34 und notfalls 68 Betten sei möglich.

Auf der Intensivstation gebe es keine Covid-Patienten. Das Hufeland-Klinikum sei vom Land „als low-care Klinik eingestuft“. Das bedeute, dass „intensiv-überwachungspflichtige Beatmungspatienten in ein Level-1-Krankenhaus verlegt“ würden. Patienten, die invasiv beamet werden müssen, könnten bis zur Verlegung auf der Intensivstation im Haus versorgt werden.

Auslastung des Klinikums unter üblichem Niveau

Die aktuelle Belegung im Klinikum ist online im Divi-Intensivregister nachzulesen. Dort werden die zwölf aktuellen Fälle im Kreis als „in intensivmedizinischer Behandlung“ eingestuft. „Erste Engpässe“ meldete das Register zudem für die Intensivbetten in Bad Langensalza. „Aktuell keine Engpässe“ heißt es dagegen aus dem Haus.

Die Auslastung des Klinikums sei wegen Corona nach wie vor nicht auf dem üblichen Niveau von gut 80 Prozent, sondern liege bei 65 bis 70 Prozent, sagte Jens Kopp. Obwohl man längst wieder sogenannte elektive – also planbare – Eingriffe vornehme, sei die Verunsicherung zu spüren. Kopp: „Die Patienten müssen den Mut haben, das Krankenhaus aufzusuchen“.

Verdachtsfälle auf Isolierstation

Im Klinikum gebe es einen Stufenplan zur Absicherung mit ausreichend ärztlichem und Pflegepersonal. Auch die Materialbestände würden regelmäßig an die Lage angepasst. Die Betten auf der Isolierstation seien trotz der lange Zeit niedrigen, vom Kreis täglich veröffentlichten Zahl nicht leer gestanden, weil hier auch Verdachtsfälle untergebracht wurden. Wer mit typischen Symptomen ins Haus kam, sei auf die Station gekommen, bis ein Testergebnis vorlag.

Schon seit Oktober gilt im Klinikum für Patienten aus Risikogebieten, zu denen seit 22. Oktober auch der Unstrut-Hainich-Kreis gehört, dass sie vor der Aufnahme einen aktuellen, negativen Corona-Test vorlegen müssen. Wer das nicht kann muss im Klinikum getestet werden und wird vorsorglich isoliert.

Stark eingeschränkt hat das Krankenhaus Ende Oktober wieder die Besucherregeln. Nur in Ausnahmefällen und nach Vorabsprache sind nun noch Besuche möglich. Das gelte für schwerkranke Patienten, Sterbende und werdende Väter, die bei der Geburt dabeisein wollen. Von Patienten benötigte Dinge können Angehörige an Stützpunkten in beiden Standorten im Foyer abgeben, täglich von 10 bis 16 Uhr.