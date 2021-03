Unstrut-Hainich-Kreis: Digitale Veranstaltung zum Thema Sprachenvielfalt

Unstrut-Hainich-Kreis. Awo lädt am 18. März zum Start einer neuen Internetseite zu Expertenvorträgen ein.

Am Donnerstag, den 18. März, lädt der Awo Regionalverband Mitte-West-Thüringen zum Auftakt der digitalen Veranstaltungsreihe „Macht. Sprache. Unterschiede?“ ein. Von 16 bis 18 Uhr stellen sich Experten den zahlreichen Fragen zum Thema Sprachenvielfalt. Anmeldung bitte per Mail unter T.Czada@awo-mittewest-thueringen.de oder per Telefon unter 03641/310 29 12.