Wegen der verschärften Corona-Regeln werden weitere Veranstaltungen im Unstrut-Hainich-Kreis abgesagt oder verlegt.

So strichen die Mühlhäuser Wanderfalken die Abstimmung des Wanderplanes am 6. November. Statt des Gänseessens am 11. November gibt es laut einer Mitteilung eine Wanderung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr im Kloster Anrode.

Verschoben wird das für 13. November geplante Kabarett „Die Sieben Waffen einer Frau“ mit Andrea Kulka in Bad Langensalza. Laut Kulturamt ist es am 16. April 2021 vorgesehen. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können in der Touristinfo zurückgegeben werden.

Ersatzlos entfällt der Blaulichttag am Samstag, 14. November in der Landespolizeiinspektion Nordhausen.