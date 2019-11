Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstrut-Hainich-Kreis führt Regionalmanagement fort

Der Unstrut-Hainich-Kreis will weiter mit den Landkreisen Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis im Regionalmanagement zusammenarbeiten. Die Absichtserklärung beschloss der Kreistag am Mittwoch. Ziel ist die wirtschaftliche Stärkung und die Verbesserung der Fachkräfteversorgung.

Im Mai 2017 nahm das Regionalmanagement seinen Betrieb auf und besteht heute aus fünf Vollzeitstellen, drei davon in der Geschäftsstelle in Sondershausen und jeweils eine in Mühlhausen und Nordhausen.

Verbunden damit war eine Förderung aus dem Regionalbudget von 1,125 Millionen Euro über die ersten drei Jahre bei 80-prozentiger Förderung, danach beträgt der Fördersatz 65 Prozent. Für den Landkreis ergibt sich daraus bis 2023 ein Eigenanteil von 108.000 Euro.