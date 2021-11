Unstrut-Hainich-Kreis genehmigt 220 neue Wohnungen

Unstrut-Hainich-Kreis. Statistiker veröffentlichen Zahlen zum Baugeschehen im Unstrut-Hainich-Kreis.

Für 220 Wohnungen hat der Unstrut-Hainich-Kreis seit Anfang des Jahres Baugenehmigungen erteilt. Das teilte das Landesamt für Statistik mit. 174 davon seien Neubauten, davon 104 Einfamilienhäuser. Dazu kämen acht Zwei- und 62 Mehrfamilienhäuser. 46 Wohnungen entstanden oder entstehen per Um- und Ausbau. Laut Landesamt werden in den Landkreisen deutlich mehr neue Wohnungen gebaut als in den kreisfreien Städten – insgesamt aber weniger als noch im Vorjahr.