Unstrut-Hainich-Kreis: Keine Pause zum Luftholen

Alexander Volkmann über einen Ehrentag, den Zeitungsleser und Journalisten im Unstrut-Hainich-Kreis wie die Pest hassen.

Immer wieder kommt es vor, dass in den E-Mail-Ordnern unserer Redaktion, deren analoges Postfach sich am Mühlhäuser Steinweg, auf halbem Weg zur Marienkirche, falls sie uns mal besuchen möchten, befindet, das an dieser Stelle aber nicht gemeint ist, sondern vielmehr das digitale, Einladungen für Veranstaltungen, die sich zwischen Bad Tennstedt und dem Südeichsfeld abspielen, und Pressemitteilungen, landen, die mit nahezu kriminalistischem Gespür von den Reportern unter die Lupe genommen, manchmal gleich mehrfach gelesen und auseinandergenommen werden müssen, weil der Absender, zumeist keine Person vom journalistischen Fach, dafür häufig Experte einer anderen Fachrichtung, vergessen hat, es kann auch Absicht gewesen sein, zwischen Satzanfang und Satzende einen Punkt zu setzen, um dem Adressaten keine Pause zum Luftholen und Gedankenordnen zu gönnen.

Alles verstanden? Das Experiment musste sein. Der 25. Februar ist Tag des Schachtelsatzes. Weder Journalisten noch Zeitungsleser werden feiern.