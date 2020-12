Unstrut-Hainich-Kreis: Pleitewelle reißt solide Betriebe mit

Viola Weichert von der Wirtschaftsauskunftei Creditrefom und Andreas Schreiber vom Kreisverband des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft BVMW gehen von einer steigenden Zahl an Insolvenzen aus.

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Mittelstandsverband BVMW rät Unternehmen im Landkreis, sich sich gegen Risiken in Geschäftsbeziehung abzusichern.

Aufgrund der Corona-Pandemie geht der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) von einer Reihe Insolvenzen zu Beginn des kommenden Jahres aus. Wie der Geschäftsführer des Kreisverbandes Unstrut-Hainich, Andreas Schreiber, sagte, seien einige Betriebe jedoch nicht erst seit Corona wirtschaftlich ins Schlingern geraten. Die Pandemie wirke jedoch als Katalysator. Einige Geschäftsführer würden den Ernst der Lage nicht eingestehen, sondern vielmehr in der Hoffnung auf Staatshilfen abwarten, was andere Unternehmen mit in Gefahr bringe.