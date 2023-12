Unstrut-Hainich-Kreis prüft Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge

In der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler leben rund 800 Flüchtlinge, darunter alle die, die noch nicht anerkannt oder abgelehnt sind. Vorrangig sie könnten mit Bezahlkarten statt mit Bargeld ausgestattet werden. Der Kreis prüft das zur Zeit.

Unstrut-Hainich-Kreis Landrat Harald Zanker berichtet im Kreistag über Gespräche mit Landkreis Greiz, der schon begonnen hat, Karten statt Bargeld auszugeben.

Klaus Wuggazer

Auch der Unstrut-Hainich-Kreis prüft die Einführung einer Bezahlkarte statt Bargeld für bestimmte Gruppen von Flüchtlingen. Das sagte Landrat Harald Zanker (SPD) im Kreistag. Dazu habe die Verwaltung im November das Gespräch mit den Landkreisen Greiz, Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt sowie mit drei Anbietern solcher Karten gesucht.

Die Landräte von Greiz und dem Eichsfeld haben bereits festgelegt, die Bezahlkarte einzuführen. Im Eichsfeld erhalten sie zunächst 135 Betroffene, in Greiz 30. Vorrangig betroffen sind nicht anerkannte oder geduldete Flüchtlinge. 2024 soll das System ausgeweitet werden. Die im Eichsfeld ausgegebene Karte kann im Gegensatz zu Greiz auch in einigen Nachbarlandkreisen zum Bezahlen genutzt werden.

Weniger Verwaltungsaufwand, aber auch mehr Ausgaben

In weiteren Landkreisen, etwa im Kyffhäuser, wird die Einführung einer solchen Geldkarte für Flüchtlinge geprüft. Auch eine bundesweit einheitliche Regelung ist im Gespräch. Vorteil einer solchen Karte wäre weniger Verwaltungsaufwand, so Zanker, weil beim Amt rund 400 Bargeldauszahlungen im Monat wegfallen könnten. Auch beim Diebstahlschutz sei eine Karte besser als Bargeld. Ebenso diene sie dem örtlichen Einzelhandel, weil ihre Gültigkeit auf die Region beschränkt werden könne.

Allerdings bringe die Karte auch Kosten mit sich: Geschätzt gut 4000 Euro für die Anschaffung und zudem laufende Ausgaben für den Systemanbieter in Höhe von 2,5 Prozent des monatlichen Aufladungswerts. Die bisherigen Erfahrungen aus Greiz seien „hilfreich und belegen unter anderem, dass die Einführung unter Beachtung der Vergabevorschriften innerhalb von circa zwei Monaten möglich wäre“, so Harald Zanker.

Auch die CDU hatte das Thema in den jüngsten Kreistag gebracht. Die Fraktion schlug per Eilantrag vor, dass ich der Landkreis der Initiative der Ostthüringer Kreise und dem Eichsfeld anschließt. Zur Begründung verwies die CDU auf den geringeren Verwaltungsaufwand durch die Karte, aber auch darauf, „einer möglichen Zweckentfremdung der Sozialleistungen durch Geflüchtete vorzubeugen“, so Fraktionschef Klaus Zunke-Anhalt.

Allerdings fand sich im Kreistag nicht die nötige Mehrheit, um den Antrag kurzfristig auf die Tagesordnung zu nehmen. Und selbst wenn: Der Kreistag hätte hier keine Mitsprache. Flüchtlingsthemen regelt der Kreis laut Kommunalordnung nicht als eigene, sondern als vom Staat übertragene Aufgabe. Damit sind sie alleinige Sache des Landrats.