Unstrut-Hainich-Kreis: Schulschließungen beschäftigen Kreistag

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Montagnachmittag standen auch die Schulschließungen im Unstrut-Hainich-Kreis auf der Tagesordnung. Von Anfang an schlagen die Emotionen hoch.

Werden das Gymnasium in Schlotheim und das Förderzentrums „An der Salza“ in Bad Langensalza geschlossen? Über diese Frage entscheidet der Kreistag bei der öffentlichen Sitzung am Montagnachmittag. Die Debatte im Barbaraheim in Mühlhausen steht noch bevor. Bereits als es um die Sparbemühungen des Kreises geht, die auch Schulen betreffen, sorgt das Thema für Unruhe im Saal.

Vor Beginn der Sitzung wurden die Mitglieder des Kreistages von fast 200 Demonstranten der beiden betroffenen Schulen mit Schildern und Musik vor dem Barbaraheim in Mühlhausen in Empfang genommen. Eine Vielzahl der Protestmitglieder wohnte im Anschluss der Kreistagssitzung bei. Die Entscheidung fällt in den nächsten Stunden.