Spendenaktion für leukämiekranke Emilia aus Grabe

Bei der vierjährigen Emilia aus Grabe wurde im Oktober vergangenen Jahres Leukämie festgestellt. Mama Eve Fischer möchte ihr die Zeit in der Klinik so angenehm wie möglich machen.

Seit dem Weltkrebstag am 4. Februar sammelt Michelle Sommer vom Café Klein & Mein in Bad Langensalza Spenden für die an Krebs erkrankte Emilia aus Grabe. Doch nicht mit einer Spendenbox: Sommer backt für den guten Zweck Madeleines und verkauft diese. Bereits 550 Euro sind so bereits zusammengekommen und sollen Eve Fischer, der Mutter des Mädchens, demnächst übergeben werden. Das Geld soll die Familie nutzen, um Emilia, die aktuell wegen der Chemotherapie im Erfurter Klinikum lebt, den Alltag schöner zu machen.