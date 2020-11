Bundestagsabgeordneter Christian Hirte bietet eine Telefonsprechstunde an, um mit Bürgern über Probleme, Herausforderungen und Sorgen zu sprechen.

Unstrut-Hainich-Kreis: Sprechstunde am Telefon

Der Westthüringer Bundestagsabgeordnete Christian Hirte (CDU), zu dessen Wahlkreis auch der Unstrut-Hainich-Kreis gehört, bietet eine Telefonsprechstunde an, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wie es in einer Mitteilung seines Büros heißt, ist Hirte am Dienstag, 10. November, zwischen 17 und 18 Uhr unter der Nummer 030 / 227 71228 für alle Interessierten telefonisch erreichbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.