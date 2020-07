Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt Vereine

Der Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt zehn Vereine mit 23.700 Euro aus dem Verfügungsfonds des Landrates. Das hat der Kreisausschuss beschlossen. Viele Vereine hat die Corona-Pandemie schwer getroffen. Um die Folgen abzufangen erhalten der Kreissportbund, der Kulturverein Stadtmauerturm, die 3K-Theaterwerkstatt, der Förderkreis Opfermoor Vogtei, das XXL-Jugendprojekt und der Weiße Ring Mittel in Höhe von 17.000 Euro.

Weitere 6.700 Euro gehen an die Bogenschützen der Speed Bow Hunters in Mühlhausen zur Vorbereitung der Deutschen Meisterschaften im März 2021 und an das Stadtmuseum in Bad Langensalza zum 120-jährigen Jubiläum. Die Gemeinde Urleben und die Trinitatis-Kirche Bad Tennstedt erhalten Unterstützung für Sanierungsarbeiten.