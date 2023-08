Unstrut-Hainich-Kreis vergibt zwei Bauaufträge

Unstrut-Hainich-Kreis. Arbeiten am Kinderheim in Seebach und in der Berufsschule können damit starten.

Bau-Aufträge im Umfang von rund 120.000 Euro vergab der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung. So können Arbeiten am Kinder- und Jugendheim „Florian Geyer“ in Seebach starten. Verlegt wird dort eine Abflussleitung, damit das Heim an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden kann.

Ebenso nach einer Ausschreibung vergeben wurde der Auftrag für Maler- und Trockenbauarbeiten in der Berufsschule in Mühlhausen.