Unstrut-Hainich-Kreis verliert zwei weitere Ausbildungsgänge

Die Mühlhäuserin Carolin Thon (17) ist Auszubildende Rechtsanwaltsfachangestellte im ersten Ausbildungsjahr in der Kanzlei Fernschild und Pickel in Mühlhausen.

Mühlhausen. Auf dem Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Görmar lernen aktuell 2400 Schüler in 135 Klassen. Es gibt 42 Ausbildungsgänge. Warum sehen die Politik und die Schulleitung die Entwicklung dennoch kritisch?

Der Berufsschulcampus des Landkreises in Görmar wird 2022 die Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten verlieren. Das geht aus dem jetzt vom Land verabschiedeten Schulnetzplan für die Jahre bis 2028 hervor.

Der Erhalt der Ausbildung stand schon seit geraumer Weile auf wackligen Füßen. Die Schule konnte die notwendige Zahl von 15 Auszubildenden pro Jahr nicht erreichen. So lernen aktuell im dritten Ausbildungsjahr fünf junge Leute diesen Beruf, im ersten und im zweiten sind es jeweils zehn.

Schulleiter Jens Ritter hätte sich eine Zwischenlösung gewünscht auf dem Weg, die Ausbildung zu konzentrieren. Aktuell gibt es dafür vier Schulen im Freistaat, übrig bleiben soll nur eine – die in Erfurt. „Wir hatten das Wohlwollen der Rechtsanwaltskammer und auch des Justizministers, Mühlhausen als zweiten Standort in Thüringen für diese Ausbildung zu etablieren, denn wir können sowohl die materielle als auch die personelle Ausstattung vorweisen. Und auch die Landesfachberaterin ist Lehrerin bei uns an der Schule. Ich hätte der Entscheidung einfach mehr Zeit gewünscht“, sagt Ritter.

Neben dem Argument Zeit hatte er darauf gehofft, dass der Bildungsgang geöffnet wird. Derzeit dürfen Rechtsanwaltsfachangestellte nur von Kanzleien ausgebildet werden. „Wir hätten uns aber auch sehr gut eine Kooperation mit Kommunen vorstellen können oder mit Unternehmen, die ebenfalls Fachleute mit dieser Ausbildung benötigen.“

Aufgabe, Ausbildung in Nordthüringen zu halten

Am Standort Mühlhausen bleiben die Fleischer; die Fleischfachverkäufer aber werden den Campus verlassen. Sie wurden in den vergangenen Jahren weitgehend gemeinsam ausgebildet.

Halten konnte die Schule auch den Beruf des Kaufmanns für Büromanagement. Da habe es gute Gespräche in der Bildungsregion Nord gegeben, sagt Landrat Harald Zanker (SPD). Zu dieser Region gehören die Landkreise Kyffhäuser, Nordhausen, Eichsfeld und Unstrut-Hainich. Wechselweise sollen nun die neuen Lehrlinge in einem Jahr in Görmar beginnen und dort ihre Ausbildung durchziehen, in dem anderen in Leinefelde.

Bleiben werden auch die Hotelfachangestellten. Schrumpft die Klasse im dritten Jahr auf unter 15, dann werden sie ihre Ausbildung in Gotha abschließen. Aktuell sind es nach Aussage von Ritter 17 und 15 Jugendliche im zweiten und im dritten Jahr. Neu begonnen haben im Herbst dieses Jahres sieben.

„Uns ist wichtig, möglichst viele Ausbildungsgänge in Nordthüringen zu halten und sie nicht nach Erfurt oder an einen anderen Standort an der A4 zu verlieren“, sagt Zanker. Aktuell lernen in Görmar rund 2400 Schüler in 135 Klassen in einem der 42 Ausbildungsgänge. 14 -- zumeist im Bereich der beruflichen Rehabilitation angesiedelte – Ausbildungen haben weniger als 15 Schüler. In der Vollzeitausbildung gibt es 20 Klassen mit weniger als 20 jungen Leuten.

Zanker: Gehen die Berufsschüler, steigt der Fachkräftemangel

Personelle Probleme bei den Lehrern gebe es kaum. Allein im vergangenen Schuljahr seien 21 neue Lehrer eingestellt worden, seit Beginn dieses Schuljahres fünf. Woran es mangelt, das sind die Schüler. Noch immer sei es ihm unverständlich, warum trotz zahlreicher Angebote noch so viele junge Leute ohne eine Ausbildung sind. Zanker kritisiert aber auch die Unternehmen, denen es am Einsatz der 1990er-Jahre fehle. „Damals wurde mehr für die Region gekämpft.“

Wandern immer mehr Ausbildungsgänge aus Nordthüringen ab, sei auch ein weiter steigender Fachkräftemangel zu befürchten. „Haben die jungen Leute erst einmal anderswo Fuß gefasst, dann ist es schwer, sie wieder zurückzuholen“, meint der Landrat.