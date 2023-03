Unstrut-Hainich-Kreis: Wanderung des Waldverein Mühlhausen

Mühlhausen/Hüpstedt. Der Waldverein Mühlhausen hat eine Wandertour geplant und diese findet bereits in wenigen Tagen statt.

Der Waldverein Mühlhausen hat eine neue Wandertour geplant. Dieses Mal geht es für Interessierte nach Hüpstedt. Die Wandererinnen und Wanderer treffen sich am Donnerstag, 16. März, um 9.30 Uhr am Bahnhof in Mühlhausen beziehungsweise um 9.40 Uhr am ZOB Mühlhausen zur Abfahrt nach Hüpstedt. Dort absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ungefähr elf Kilometer lange und mittelschwere Tour rund um Hüpstedt. Die Strecke führt über Zaunröden, vorbei am Tagebau Deuna und dem Dünkreuz zurück nach Hüpstedt. Alle Wanderinnen und Wanderer kehren dann gemeinsam im Gutshaus in Hüpstedt ein, bevor es um 15.15 Uhr mit dem Bus zurück nach Mühlhausen geht.