Unstrut-Hainich-Kreis will 2021 Rekordsumme investieren

Keine Erhöhung der Kreisumlage, weiter Schuldenabbau, eine Rekordsumme für Investitionen, aber auch Bedarf für zusätzliche zehn Millionen Euro vom Land: Den Haushalt für 2021 hat Landrat Harald Zanker (SPD) am Mittwoch in den Kreistag eingebracht. Am 21. Dezember soll er nach der Debatte in den Ausschüssen beschlossen werden.

Ein fertiger Etat zum Jahresbeginn – das wäre ein Novum. Weil das Land spätestens im Januar über die Bedarfszuweisung und die Genehmigung des Haushalts entscheiden wolle, könnte der Kreis auf seinem langen Weg in die finanzpolitische Normalität weiter vorankommen, meinte Zanker. Er könnte dann ein ganzes Jahr mit einem gültigen Haushalt arbeiten, erstmals seit vielen Jahren. Doch davor hat der Kreistag das Wort. Der Haushalt soll 2021 um gut 24 Millionen Euro anwachsen auf dann 207,6 Millionen Euro. Knapp 167 Millionen davon stehen im Verwaltungshaushalt für laufende Einnahmen und Ausgaben, fast 41 Millionen im Vermögenshaushalt für Investitionen. Davon sind 24,8 Millionen Euro alleine für Baumaßnahmen, darunter in vielen Schulen. Auch das wäre Rekord: 2020 lag sie bei 9,7, das Jahr zuvor bei 12,4 Millionen. Großprojekte teils bis in die nächsten Jahre hinein sind hier zum Beispiel die Generalsanierung der Regelschule in Bad Tennstedt (3,4 Millionen), die Schul-Digitalisierung (4,4 Millionen) und der Ausbau des Breitbandnetzes im Kreis (6,4 Millionen). Weitere 20,5 Millionen sollen für Investitionen in den nächsten Jahren verbindlich festgelegt werden. Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage sollen unverändert bleiben. Dennoch würde der Kreis hier zusammen mit 48,3 Millionen rund 3,4 Millionen Euro mehr einnehmen, weil die Gemeinden steigende Einnahmen hatten. Er wolle die Umlage nicht erhöhen sagte Zanker, obwohl der Landesrechnungshof und die Kommunalaufsicht dies mehrfach empfohlen hatten. Erneut angewiesen ist der Kreis auf eine Bedarfszuweisung vom Land: 11,5 Millionen Euro sind zum Ausgleich des Etats nötig. In diesem Jahr hatte der Kreis 13 Millionen beantragt, im Juli aber nur 6,9 Millionen bekommen. Kürzlich seien weitere 2,5 Millionen bewilligt worden, sagte der Landrat. Die Entscheidung für 2021 werde laut Landesverwaltungsamt im Januar fallen, weil die Genehmigungspraxis verändert wurde. Weiter abbauen will der Kreis Schulden: 27,97 Millionen Euro sollen es Ende 2021 noch sein (2020: 33,6 Millionen). Die Fehlbeträge aus den Vorjahren sollen von 6,7 Millionen Euro auf 4,2 Millionen schrumpfen.