Der Landrat Harald Zanker konnte wegen einer Quarantäne der Kreistagssitzung am Montag nicht beiwohnen.

Unstrut-Hainich: Landrat Harald Zanker in Quarantäne

Unstrut-Hainich-Kreis. Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises ist am Montag trotz einiger Krankheitsfälle beschlussfähig.

Landrat Harald Zanker (SPD) befindet sich derzeit in Quarantäne im Rahmen der Corona-Vorsorge. Er konnte am Montag nicht an der Sitzung des Kreistages teilnehmen. Der Kreistagsvorsitzende Thomas Kretschmer (CDU) sowie Klaus Zunke-Anhalt (CDU) und Jörg Klupak (SPD) als erste und zweite Beigeordnete führten durch die Sitzung.

Auch einige Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die üblicherweise die Kreistagssitzungen begleiten, fehlten wegen Krankheit. Der Kreistag selbst war beschlussfähig, auch wenn nicht alle Mitglieder anwesend waren.