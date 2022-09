Ein Windrad könnte in den nächsten Jahren am Mühlhäuser Forstberg errichtet werden. Unstruttals Gemeinderat gefällt das nicht.

Unstruttal will keine Windräder auf dem Forstberg

Ammern/Forstberg. Windräder am Rande von Mühlhausen könnten zwei Dörfer der Gemeinde Unstruttal negativ beeinflussen. Deshalb wendet sich der Rat nun gegen Nordthüringer Pläne.

Die Mitglieder des Gemeinderates Unstruttal sprachen sich gegen Windräder auf dem Forstberg in Mühlhausen aus. Die Ortsteile Kaisershagen und Reiser seien vom Bau betroffen.

Mit ihrem Votum nahmen die Unstruttaler Räte Stellung zum Regionalplan Nordthüringen, in dem auch potenzielle Windparks vermerkt sind. Sieben Vorranggebiete für Windenergie im Unstrut-Hainich-Kreis enthält der Planentwurf, zu dem die Bürger noch bis Anfang November ihre Anmerkungen machen können. Zwei der Vorranggebiete betreffen Flächen, auf denen es bisher keine Windräder gibt. Die eine liegt am Mühlhäuser Forstberg, südlich von Windeberg. Am Mühlhäuser Forstberg hatte eine Firma bereits im Jahr 2015 Pläne, fünf Windräder zu bauen.

Das Flachstal, an das Kaisershagen und Reiser grenzen, sei Flora-Fauna-Habitat, also FFH-Gebiet, und Naturschutzgebiet. Windräder stellen nach Meinung des Rates „eine erhebliche Beeinträchtigung“ für die Dörfer dar, für Landschafts- und Naturschutz. Der Rat sieht Fledermäuse und die Vogelwelt durch die Rotorblätter gefährdet.

Auch Mühlhausens Stadtrat sieht Windenergie eher kritisch und hat sich im Sommer gegen das Ausweisen weiterer Gebiete für Windräder ausgesprochen. Stattdessen setze man mehr auf aus der Kraft der Sonne gewonnene Energie.