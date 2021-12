Unterstützung für Feuerwehr-Meisterschaften in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein Mühlhäuser Planungsbüro unterstützt die Feuerwehrmeisterschaften mit einer enormen Geldspende.

Über eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1000 Euro können sich die Organisatoren der deutschen Feuerwehrmeisterschaft in Mühlhausen freuen. Am Freitagmittag übergaben Stefan Gier, Alf Hartung und Aldo Listemann vom Planungsbüro Rother und Partner das Geld an Bürgermeisterin Beate Sill und Andreas Kacsur von der Mühlhäuser Berufsfeuerwehr (von links). Gut 1600 Feuerwehrleute seien bisher gemeldet, die Planungen würden laut Kacurs derweil schon laufen. Die deutsche Feuerwehrmeisterschaft soll über das Pfingstwochenende 2022 in Mühlhausen ausgetragen werden. Ob und wie der Wettbewerb stattfinden kann, soll final im März entschieden werden.