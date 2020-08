Der Physiker Harald Gülzow (Projektleiter beim VSR-Gewässerschutz) analysiert eine Brunnenwasserprobe am Labormobil vom VSR-Gewässerschutz e.V.

Mühlhausen. Der VSR-Gewässerschutz testet am Mittwoch, 26. August, private Grundwasserproben aus Brunnen.

Untersuchung von heimischem Grundwasser in Mühlhausen

Bürgerinnen und Bürger können am Mittwoch, 26. August, ihr Brunnenwasser testen lassen. Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz untersucht mitgebrachte Wasserproben auf Nitrat-, Säure- und Salzgehalt. Gegen einen Aufpreis kann das Wasser auch auf Eisen, Phosphat oder Bakterien getestet werden. Die Ergebnisse erhalten die Teilnehmer dann teils am Ende der Aktion und teils per Post.

Mit den Untersuchungen können die Bürgerinnen und Bürger erfahren, ob ihr Brunnenwasser ohne Gesundheitsgefahren für den Gebrauch im Garten geeignet ist, erklärt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Das Team des Vereins bietet in seinem mobilen Labor neben den Untersuchungen auch allgemeine Informationen zur Grundwasserqualität sowie individuelle Beratungen an.

Für die Untersuchung sollen Interessierte eine Wasserprobe in Mineralwasserflaschen mitbringen. Besonders geeignet seien dazu bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff, informiert der Verein.

Wasserproben können am 26. August von 15 bis 17 Uhr auf dem Steinweg in Höhe der Linsenstraße im Labormobil abgegeben werden. Die Grunduntersuchung kostet zwölf Euro.