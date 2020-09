Urbach gewinnt Wahl in Anrode

Jonas Urbach war am Sonntag der einzige Bewerber um das ehrenamtliche Bürgermeisteramt in der Gemeinde Anrode.

Jonas Urbach (CDU) wurde am Sonntag zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Anrode mit den fünf Ortsteilen Bickenriede, Lengefeld, Dörna, Hollenbach und Zella gewählt. Er erhielt 79,3 Prozent der Stimmen; die Wahlbeteiligung lag bei 28,6 Prozent. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben. Das beste Ergebnis erreichte Urbach in Bickenriede (92,5 Prozent), das schlechteste in Lengefeld (48,6). In diesem Ortsteil kam der Ortsbürgermeister Maik Schwabe (Freie Wähler) auf 30,6 Prozent der Stimmen.