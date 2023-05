Veranstaltungen für Wanderer und Gründer im Unstrut-Hainich-Kreis

Jung- und Neuunternehmer können sich im Puschkinhaus beraten lassen.

Beratung für Existenzgründerund Jungunternehmer

Existenzgründer und Jungunternehmerinnen sind eingeladen zur „ThEx Gründungs-Convention“ am Mittwoch, 10. Mai, von 14 bis 19 Uhr im Puschkinhaus in Mühlhausen. Hier gibt es Unterstützung in vielen Fragen und die Möglichkeit zum Austausch auf dem Weg in die berufliche Selbstständigkeit. Geplant sind Vorträge, eine Lesung und Beratung an Ort und Stelle, etwa von Kammern und der Aufbaubank. Eine Anmeldung unter www.thex.de ist nötig. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wanderung des Waldvereinsmit anschließendem Spargelessen

Zu einer Spargelwanderung lädt der Waldverein Mühlhausen für Donnerstag, 11. Mai, ein. Der Bus fährt um 9.30 Uhr am Bahnhof und 9.40 Uhr am Busbahnhof ab. Die 13 Kilometer lange Tour beginnt in Nägelstedt. Sie führt an der Lohmühle vorbei durch die Unstrutaue über Großvargula nach Herbsleben. Hier erfolgt eine Einkehr mit Spargelessen. Um 16.00 Uhr fährt der Bus zurück nach Mühlhausen. Am 18. Mai gibt es keine organisierte Wanderung.

Hainich-Rennstieg-Vereinbei Bernterode unterwegs

Rund um Bernterode/Wipper im Eichsfeld wandert der Hainich-Rennstieg-Verein an diesem Dienstag, 9. Mai. Die laut Ankündigung leichte bis mittelschwere Tour erstreckt sich über elf Kilometer. Start ist um 12.30 Uhr in Bernterode am Sportplatz (Wiesental). Wanderführerin ist Margita Oppel.