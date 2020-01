Mühlhausen. Vor der Eröffnung des neuen Büros in der Brückenstraße gibt es übergangsweise Rat und Hilfe auf dem Steinweg in Mühlhausen.

Verbraucherzentrale zieht um und berät mobil

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Mühlhausen zieht um. Um die Schließzeit zu überbrücken, steht ein mobiles Büro auf dem Steinweg, Höhe Linsenstraße. Heute gibt es dort von 10 bis 16 Uhr kostenlos Rat und Hilfe.

Das neue Domizil der Verbraucherzentrale in der Brückenstraße 23 wird gerade für die Eröffnung vorbereitet. Am 16. Januar gibt es dort eine kleine Feier, ab 22. Januar dann wieder die regelmäßigen Beratungstage mittwochs (9 bis 12 Uhr) und donnerstags (9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr). Mitte Dezember hatte war das Büro in der Felchtaer Straße geschlossen worden.

Das neue in einem Ladenlokal liege gut erreichbar zwischen Untermarkt und Steinweg, sei moderner und dank Schaufenstern präsenter als das bisherige, sagte Pressesprecherin Mara Mertin. Wie bisher stehen dort die Juristinnen Marianne Stietz und Silvia Georgi als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Stietz war am Mittwoch auch am Mobil auf dem Steinweg, Georgi wird am Donnerstag da sein.

In dem Camper ist eine komplette Beratung wie im Büro möglich: „Die Leute können auch gerne ihre Unterlagen mitbringen“, sagte Marianne Stietz. Während am Mittwoch auch Beratung zu Finanzen und Versicherungen angeboten wurde, stehen am Donnerstag mehr das Verbraucherrecht und die Energieberatung auf der Agenda. Aber auch Termine zu anderen Themen können an Ort und Stelle vereinbart werden.

Auf die sonst fälligen Kosten von 10 Euro – bei größerem Aufwand 30 Euro – verzichtet die Beratungsstelle wegen der Ausnahmesituation. Dass aktuell Bedarf da sei, bestätigte Marianne Stietz. Die Feiertage nutzten viele Menschen, um einen Blick auf ihre Versicherungen, Verträge mit Telefonanbietern, Fitnessstudios oder Energieversorgern und auf ihre Finanzanlagen zu werfen. Passt alles noch? Sind Änderungen sinnvoll? Auch solche Fragen beantworten die Beraterinnen im Mobil.

Mühlhausen ist die einzige feste Beratungsstelle der Verbraucherzentrale im Unstrut-Hainich-Kreis. In Bad Langensalza gibt es eine Energieberatung auf Voranmeldung unter Telefon: 0361/555140.

815 Mal suchten Bürger im Jahr 2018 Hilfe bei der Beratungsstelle. Die Bilanz für 2019 gibt es zur Eröffnung des neuen Büros.