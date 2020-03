Heyerode. In Heyerode brannte es am Montag in einem leerstehenden Gebäude. Zeugen hatten zuvor Kinder auf dem Gelände beobachtet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verdacht auf Brandstiftung in Heyerode: Polizei sucht Zeugen

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei seit Montag in Heyerode. Gegen 16 Uhr war es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Zittelstraße gekommen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Feuerwehr konnte die Flammen den Angaben zufolge gegen 17.20 Uhr löschen. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Zeugenaussagen zufolge sollen sich vor dem Brandausbruch mehrere Kinder auf dem Grundstück aufgehalten haben. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, sich zu melden. Wer hat Personen beziehungsweise Kinder auf dem Grundstück oder in dem leerstehenden Gebäude wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.