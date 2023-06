Verdacht auf Brandstiftung in Menteroda - Polizei verhört 39-Jährigen

Menteroda. Der Verdächtige soll in der vergangenen Nacht in Menteroda Strohballen vor einem Wohnhaus angezündet haben.

In der Nacht zum Donnerstag soll ein Mann in Menteroda mehrere Strohballen vor einem Wohnhaus in Brand gesetzt haben. Durch Zeugen und die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden.

Ein 39-jähriger Mann steht nach Angaben der Polizei unter Tatverdacht. Die Ermittlungen dauern an.

