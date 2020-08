Vereine organisieren Ferienfreizeit vor der Haustür im Südeichsfeld

Im Freibad in Lengenfeld unterm Stein ging nun eine Ferienfreizeit des Sportvereins zu Ende. Nora, Finja und Florentine (von links) gehörten zu den Teilnehmern.

Wie schön und abwechslungsreich Ferien vor der eigenen Haustür sein können, bewies die nun zu Ende gegangene Ferienfreizeit in Lengenfeld unterm Stein. Aufgrund der Corona-Situation blieben viele Familien in den Sommerferien zu Hause. Um den Kindern trotzdem ein Ferienprogramm anzubieten, hatten mehrere Vereine aus dem Südeichsfeld eine Woche lang die Betreuung von 46 Kindern aus acht Orten übernommen. Federführend war der Sportverein Blau Weiß Lengenfeld mit Vorsitzendem Walter Schröder. Seit 30 Jahren ist er in der Jugendarbeit aktiv. Er wurde von zehn Helfern aus den Vereinen unterstützt.