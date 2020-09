Vereinsförderung der Sparkasse

Die Sparkasse Unstrut-Hainich hat über die Vereine abgestimmt, die im Rahmen der Aktion „Ein Herz für die Region“ Fördergelder erhalten sollen. Das teilte die Kreissparkasse mit. Insgesamt vergibt sie 10.000 Euro an elf Vereine aus der Region. Die nahmen ihre Spenden bei einer offiziellen Übergabe im Sparkassenhaus Mühlhausen entgegen.

Den höchsten Spendenbetrag von 2000 Euro erhält der Förderverein der Dünwaldschule Hüpstedt für die Umgestaltung des Schulhofes. Das Pflaster des Schulhofes befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und muss erneuert werden.

Insgesamt haben sich im Juni 74 Vereine mit ihren Projekten bei der Sparkasse beworben. „Diese große Resonanz freut uns sehr und die Vielfalt der angemeldeten Projekte ist bemerkenswert.“, so Karl-Heinz Leister, Vorstandsmitglied der Sparkasse Unstrut-Hainich. Durch eine Online-Abstimmung im Juli wurde entschieden, welche Vereine die Fördergelder der Sparkasse erhalten. Über 12.000 Personen gaben dabei ihre Stimmen für die Vereinsprojekte ab. „Während der Votingphase haben die Projekte viel Aufmerksamkeit erhalten. Dies ist besonders positiv, da eine Region und das gesellschaftliche Leben von der ehrenamtlichen Arbeit der Vereine profitieren“, betont Leister.

Neben dem Höchstbetrag gehen 1750 Euro an den Sportverein Diedorf, der Spiel- und Trainingsgeräte für den Kindersport anschaffen will, sowie 1500 Euro an das Freibad in Wiegleben. Der Förderverein plant, mit dem Geld eine Rutsche für Kleinkinder aufzubauen.

1000 Euro will der Tierschutzverein Mühlhausen für die Dachsanierung des Futterlagers im Tierheim verwenden. 750 Euro gehen außerdem an den Verein Historischer Ortskern Beberstedt für die Anschaffung von zwei neuen Kaminöfen im Gemeindehaus.

Jeweils 500 Euro erhalten folgende Vereine für ihre Vereinskassen: der Vogteier Sportgemeinschaft, die Freiwillige Feuerwehr Langula, der Traditions- und Heimatverein Mehrstedt, der BSV Lengenfeld/Stein, der VfB Thomas Müntzer Mühlhausen und der Kirchheilinger Feuerwehrverein.