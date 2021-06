Die dritte Verhandlungsrunde über einen Sozialtarifvertrag für Vitesco in Mühlhausen und Bebra wurde begleitet von rund 150 Protestierenden.

Verhandlungen ohne Ergebnis in Mühlhausen

Rund 150 Menschen demonstrierten zur jüngsten Verhandlungsrunde um einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten der Firma Vitesco in Mühlhausen. Die Runde – es war die dritte ihrer Art – ging laut einer Mitteilung der IG Metall erneut ohne konkretes Ergebnis zu Ende.

Die Beschäftigten fordern einen Sozialtarifvertrag, über den das Mühlhäuser Vitesco-Werk mit seinen 160 Beschäftigten erhalten bleibt. Der Automobil-Zulieferer plant dessen Schließung Ende 2022 und will in Mühlhausen und Bebra zudem rund die Hälfte der Arbeitsplätze abbauen.

Der Betriebsratsvorsitzende für beide Standorte, Torsten Buske, betonte die Solidarität zwischen den Werksteilen in Bebra und Mühlhausen. Er forderte deutliche Bewegung bei den Arbeitgebern. Verhandlungsführer Matthias Ebenau von der IG Metall-Bezirksleitung Mitte zeigte sich mit dem Ausgang der Verhandlung „mehr als unzufrieden“. So wollten die Arbeitgeber, dass die Beschäftigten auf Forderungen verzichten, während diese um ihre Existenz bangten.

Wie es nun weitergehe, werde am Mittwoch in der Tarifkommission entschieden. Dann drohe eine Verschärfung: „Wir gehen davon aus, dass die Menschen es nicht bei Protestaktionen belassen werden“, so Bernd Spitzbarth und Elke Volkmann von der Nordhäuser IG Metall-Geschäftsführung.