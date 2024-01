Verletzte nach Raubüberfall in Wohnung im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza Unbekannte sind im Unstrut-Hainich-Kreis gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und haben dort mehrere Personen angegriffen. Nach dem Überfall flüchteten die Räuber mit Bargeld und Mobiltelefonen.

Bei einem Raubüberfall sind am Donnerstagabend in Bad Langensalza drei Personen angegriffen und zum Teil verletzt worden. Laut Polizei waren gegen 19.30 Uhr drei Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Friedrich-Hahn-Straße eingedrungen und auf die in der Wohnung befindlichen Personen losgegangen.

Während des Überfalls wurden zwei Mobiltelefone und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Nach einer umfangreichen Spurensicherung ermittelt nun die Mühlhäuser Polizei.

