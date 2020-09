Verträge für alle Azubis des Hufeland-Klinikumsim Unstrut-Hainich-Kreis

Neun Gesundheits- und Krankenpfleger, drei Hebammen, drei Operationstechnische Assistenten und dreizehn Krankenpflegehelfer wurden jetzt nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen und Bad Langensalza verabschiedet. Wie es in einer Mitteilung des Krankenhauses heißt, konnte allen Absolventen ein Arbeitsvertrag angeboten werden.

In die Ausbildung zum Krankenpfleger starteten vor drei Jahren ursprünglich 30 Lehrlinge. Ins dritte Lehrjahr schafften es lediglich 19, wovon neun die Prüfung erfolgreich bestanden haben. Die Durchfallquote mache deutlich, wie anspruchsvoll die Ausbildung ist, heißt es in der Mitteilung.

Ab diesem Jahr verändert sich die Ausbildung in der Pflege erheblich. Die Spezialisierung in den Bereichen Kinderpflege, Altenpflege und Krankenpflege im letzten Ausbildungsjahr solle künftig Vorteile im theoretischen und praktischen Lernen mit sich bringen.

Von den ehemaligen Hebammenschülerinnen bleiben dem Mühlhäuser Kreißsaal zwei von drei erhalten. Und auch die Ausbildung der Hebammen verändere sich ab diesem Jahr. Künftig werden die Geburtshelferinnen nicht mehr in der Marie-Elise-Kayser-Schule in Erfurt ausgebildet, sondern müssen ein Bachelor-Studium in Jena absolvieren.