Vesper zum Tag aller Engel in Bad Langensalza

Zum Tag des Erzengels Michael und aller Engel findet am Dienstag, 29. September, um 18 Uhr in der Marktkirche in Bad Langensalza eine besinnliche Vesper statt. In vier Stationen werden die Engel in der Marktkirche in Augenschein genommen, die Legenden und Erzählungen dazu übermittelt, informiert Pfarrer Dirk Vogel. Auch Gebete und Gesänge werden dazu zu hören sein. Paula Fernschild aus Mühlhausen, die mehrfache Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, begleitet die Stationen mit Flötenmusik.