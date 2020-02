Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Mühlhausen Computer-Wissen lernen

Die Kurs-Inhalte selbst bestimmen können Teilnehmer einer Computer-Sprechstunde, die am 18. Februar in der Mühlhäuser Volkshochschule beginnt. Unter dem Motto „6 aus 8“ treffen sich immer dienstags Lernende mit Vorkenntnisse im Umgang mit dem PC, die aber bei bestimmten Fragen noch unsicher sind. In der ersten Unterrichtseinheit (Beginn 17 Uhr) besprechen Teilnehmer und Dozent, welche Wünsche und Ideen sie haben und an welchem Tag welches Problem behandelt werden soll. Von acht Themen, die die Gruppe festlegt, können dann je sechs ausgewählt werden. Nur diese sechs Einheiten muss dann auch bezahlt werden.

Kosten: 59 Euro Anmeldung: Meißnersgasse 1b, Telefon (03601) 812692.