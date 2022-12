Video: Per Zeitraffer durch den verschneiten Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Das Video zeigt eine Fahrt durch die verschneiten Höhen des Unstrut-Hainich-Kreises.

In den Höhenlagen des Unstrut-Hainich-Kreises, in Menteroda, Struth und Eigenrieden sowie einigen anderen Orten liegt für diesen Winter schon vergleichsweise viel Schnee. Eine Rodelpartie ist jedenfalls bereits möglich. Die Bäume sind mit einer weißen Schneeschicht überzogen. Das lädt zum Winterspaziergang ein. Und auch in den kommenden Tagen sollen die Temperaturen, laut Wetterbericht, unter dem Gefrierpunkt bleiben. Damit bleibt zumindest in diesen Teilen des Landkreises die weiße Pracht noch erhalten – womöglich sogar über Weihnachten.

Für alle, die sich nicht selbst ein Bild davon machen können, gibt es in einem Video eine Fahrt per Zeitraffer durch die verschneite Winterlandschaft in den Höhenlagen des Unstrut-Hainich-Kreises.