Video: Rettungshubschrauber im Unstrut-Hainich-Kreis im Einsatz

Lengefeld. Ein Notarzt aus Nordhausen musste per Hubschrauber zu einem Einsatz im Unstrut-Hainich-Kreis gebracht werden.

Für einige Aufregung bei den Einwohnern sorgte die Landung eines Rettungshubschraubers am Wochenende in Lengefeld in der Gemeinde Anrode im Unstrut-Hainich-Kreis.

Zwei Runden drehte der Hubschrauber Christoph 37 am Samstagnachmittag in geringer Höhe über dem Dorf. Der Pilot war auf der Suche nach einem geeigneten Landeplatz, den er schließlich am Ortsrand fand. Von der Rettungsleitstelle war die Besatzung zu einem Einsatz gerufen worden. Ein Notarzt musste eingeflogen werden, nachdem die Besatzung eines Rettungswagens aus dem Unstrut-Hainich-Kreis bereits die erste Versorgung einer Patientin übernommen hatte.

Christoph 37 steht an der Station Nordhausen, die von der DRF Stiftung Luftrettung betrieben wird. Schließlich flog der Hubschrauber mit Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter nach dem Einsatz wieder zurück. Wie die Maschine startet, hier im Video.

