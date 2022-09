Viel Sonne und ein Störfall: Thüringens größte Solarthermie-Anlage in Mühlhausen zieht Bilanz

Mühlhausen. Das Sonnenfeld auf dem Schadeberg macht Mühlhausen thüringenweit zum Vorreiter für erneuerbare Wärmeerzeugung. Nach einem Jahr Betrieb ziehen die Stadtwerke Bilanz.

2500 Megawattstunden klimafreundliche Wärmeenergie, Nachfragen anderer Stadtwerke und 22 Tage Betriebsausfall – das ist die Bilanz des Solarthermie-Parks in Mühlhausen. Nach einem Jahr Betrieb trafen sich Vertreter der Stadtwerke Mühlhausen mit Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne), um über Probleme und Erfolge zu sprechen.

Seit die Anlage „Sonnenfeld auf dem Schadeberg“ im September 2021 in Betrieb gegangen ist, hat sie etwa 600 Tonnen Kohlendioxid und 2750 Megawattstunden Erdgas eingespart. Ein guter Wert, so der Technische Leiter der Mühlhäuser Stadtwerke, Henning Weiß. „Dazu kommt, dass der Betriebsaufwand wirklich gering ausfällt“, sagte er.

Kurzzeitig allerdings führte eine größere Störung dazu, dass die Anlage 22 Tage stillgelegt werden musste. „Das war allerdings nicht unser Fehler, sondern ein Produktionsmangel. Einer der Schläuche an den Paneelen war weggeflogen. Vorsichtshalber haben wir dann die anderen 200 Schläuche ausgetauscht“, erklärte Henning Weiß.

Anlage soll noch leistungsfähiger werden

Noch sei die Leistung der Anlage nicht komplett ausgereizt. Durch weiteres Feintuning soll der Solarthermie-Park in Zukunft noch leistungsfähiger werden. Die Stadtwerke sehen Potenzial für weitere 500 Megawattstunden pro Jahr.

Das Sonnenfeld auf dem Schadeberg ging im vergangenen Jahr in Betrieb. Seitdem hat es 2500 Megawattstunden Wärmeenergie erzeugt. Foto: Alexander Volkmann

Die Anlage versorgt die Mühlhäuser Innenstadt mit klimafreundlicher Wärme. Nutznießer sind etwa 400 Haushalte und verschiedene Gewerbestandorte – darunter auch die Thüringen-Therme. Das Fernwärmenetz wurde im vergangenen Jahr ausgebaut und mit der Solarthermie-Fläche auf dem Schadeberg verbunden.

Die Anlage in Mühlhausen ist auch nach einem Jahr Betrieb und mehreren neuen Anlagen in anderen Regionen die größte in ganz Thüringen. „Mühlhausen zeigt, wie es geht“, sagte Ministerin Siegesmund. Und das honorieren auch andere Stadtwerke und Kommunen, die sich mit erneuerbarer Wärmeerzeugung auseinandersetzen. „Wir haben so viele Anfragen, dass wir zwei Mitarbeiter aus dem Ruhestand reaktivieren mussten, um die vielen Besichtigungen unserer Anlage abdecken zu können“, informierte Henning Weiß.

Die Fläche über dem Sonnenfeld am Schadeberg haben die Stadtwerke ebenfalls für weitere klimafreundliche Projekte reserviert. Die Solarthermie-Anlage zu vergrößern sei allerdings nicht geplant. Geeignet sei die Fläche zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage.

Auf dem Schadeberg sind weitere klimafreundliche Projekte geplant

„Der Solarthermie-Park war der erste Schritt für die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien. In Zukunft wollen wir die klimafreundliche Fernwärmeerzeugung erweitern. Denkbar sind beispielsweise der Einsatz von Wärmepumpen und Biomasseanlagen. Auch weitere Solarthermie-Anlagen im Stadtgebiet sind möglich“, so Weiß.

Das Thüringer Klimagesetz gibt vor, dass bis 2040 der Energiebedarf im Freistaat aus einem Mix erneuerbarer Energien abgedeckt werden soll. Dafür wurden auch die Kommunen dazu angehalten, entsprechende Strategien und Konzepte zu entwickeln. „Mühlhausen ist thüringenweit ganz vorne mit dabei“, sagte Anja Siegesmund.