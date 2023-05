Viele Orte im Unstrut-Hainich-Kreis locken mit Himmelfahrtsfeiern

Marcel Hentrich, Ortsbürgermeister von Hollenbach (links), Christoph Fischer, Vereinsvorsitzender der Feuerwehr Hollenbach und Carina Seybusch, Sängerin der Tiefental Musikanten organisieren die Himmelfahrtsparty in Hollenbach.

Unstrut-Hainich-Kreis. Von Bratwurstmuseum bis zum Langulaer Schildchen: An diesen Orten gibt es besondere Angebote für Vergnügungssuchende.

Zu Himmelfahrt wird auch im Unstrut-Hainich-Kreis gefeiert. Oft sind es Vereine, die die örtlichen Feste vorbereiten. Eine Auswahl:

Die Himmelfahrtsparty in Hollenbach startet um 12 Uhr auf dem Schützenplatz mit Blasmusik der original Tiefental-Musikanten. Der Feuerwehrverein organisiert das Fest gemeinsam mit den Musikanten. „Wir machen das jetzt schon zum sechsten Mal zusammen. Es ist schön, dass sich die Vereine unterstützen“, sagt Marcel Hentrich, Ortsbürgermeister von Hollenbach.

Erstmals dabei sei Marcel Wand, der letztes Jahr einen Wildhandel im Ort eröffnete. „Der Wilde Wand ist für die kulinarische Versorgung zuständig“, sagt Marcel Hentrich. Die Frauensportgruppe „Step-Ladies“ serviert Kaffee und Kuchen.

Trabant-Club Mühlhausen feierte in Hollenbach mit

„Wir werden schon seit Wochen gefragt, ob die Feier wieder stattfindet. Es kommt sehr gut an“, sagt Carina Seybusch, die Sängerin der Tiefental-Musikanten. „Die Leute kommen mit Kutschen und Traktoren gefahren. Letztes Jahr ist der Trabant-Club Mühlhausen vorbeigefahren“, sagt Marcel Hentrich.

Doch vorher müsse man die Feier anmelden, die Getränke organisieren und das Zelt aufbauen. „Die Vereinsmitglieder sind Stunden damit beschäftigt, alles vorzubereiten und hinterher wieder aufzuräumen, aber es macht Spaß“, sagt Christoph Fischer, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins.

Das Geld, das übrig bleibt, würde wieder in den Festplatz investiert. „Wir nutzen das Geld, um die Küche oder den Ausschank wieder herzurichten, um den Platz so gut wie möglich nutzen zu können“, sagt Christoph Fischer.

Baustellenparty im Bratwurstmuseum

Das Bratwurstmuseum in Mühlhausen eröffnet zwar erst am 16. August, doch an Himmelfahrt findet hier bereits ab 11 Uhr eine Baustellenparty statt. „Es sind auf jeden Fall die drei großen B geplant: Bier, Bratwurst und Blasmusik“, sagt Mitarbeiter Philipp Keith. Und weiter: „Wir haben die Thüringer Kirmes-Musikanten zu Gast, die spielen von 11 bis 14 Uhr. Das passt perfekt zu Himmelfahrt.“

Der Höhepunkt seien die Schauvorstellungen in der Wurstmanufaktur des Vereins „Freunde der Thüringer Bratwurst“. Hier wird gezeigt, wie Bratwurst vor 300 Jahren hergestellt wurde. Es gebe frische Bratwurst und Peterhänschen-Bier aus der eigenen Brauerei.

Auf der Baustelle des Bratwurstmuseums Mühlhausen findet die Himmelfahrtsparty statt. Foto: Thomas Mäuer/ Bratwurstmuseum Mühlhausen

„Himmelfahrt hat sich zu einem Familientag entwickelt und darauf haben wir uns eingerichtet. Für die Kinder wird es eine Hüpfburg geben“, sagt Thomas Mäuer, Chef des Bratwurstmuseums. Viele Menschen seien neugierig wegen des neuen Museums. „Auf unserem Gelände hat sich schon viel getan und die Leute können sich über den Stand der Bauarbeiten informieren“, sagt Thomas Mäuer.

Bei den Vorbereitungen habe vor allem das Essen eine besondere Stellung. „Wichtig ist natürlich die Bratwurst“, sagt Mitarbeiter Philipp Keith. „Unsere Bratwurst ist frisch und deshalb nicht lange haltbar. Deshalb ist es immer eine Herausforderung, abzusehen, wie viel wir brauchen“, sagt Thomas Mäuer.

Der Feuerwehrverein Heyerode lädt an Himmelfahrt ab 11 Uhr zum Ausbildungszentrum der Jugendfeuerwehr in Heyerode. Hier tritt das Musikanten Duo „Hainichfeuer“ mit Hanjo Betzold und Ronny Kollascheck auf. Seit Anfang der 90er-Jahre wird bereits die Himmelfahrtsparty organisiert.

Bis 18 Uhr gibt es Getränke, Bratwurst und Kaffee und Kuchen. „Wir machen Schluss, wenn alle ihre Getränke ausgetrunken haben. Letztes Jahr haben wir 21 Uhr die Veranstaltung beenden müssen, da alle Getränke leer waren“, sagt Lars Marx, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Heyerode.

Am Langulaer Schildchen findet von 10 bis 18 Uhr die Himmelfahrtsfeier des Feuerwehrvereins Langula statt. Es werde ein Bierpilz aufgestellt und es gebe Würstchen, Steaks und Erbsensuppe. Bereits zum zweiten Mal organisiert der Feuerwehrverein die Veranstaltung.

Mit Fassbier und Bratwurst lockt Volker Brohm, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Langula, Besucher zu Himmelfahrt. Foto: Kristina Beierbach

„Bei schönem Wetter erwarten wir zwischen 700 bis 1000 Besucher“, sagt der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Volker Brohm. Und weiter: „Viele Leute kommen beim Wandern an der Lichtung vorbei und nutzen unsere Stände als Raststätte.“

Musik würde es nicht geben. „Manche kommen mit ihren Instrumenten vorbei und machen Musik. Wir hatten auch schon eine Wandertruppe, die ein paar Lieder sang“, sagt Volker Brohm.

Im Vorfeld müssten hunderte Brötchen gekauft werden. 15 Fässer Bier müssten bestellt werden. „Letztes Jahr wurden zwölf Fässer Bier ausgeschenkt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer“, sagt Volker Brohm. Das Geld, das übrig bleibt, würde der Verein für Projekte wie zum Beispiel das Zelt- und Schwimmlager in Ritzenhausen verwenden.