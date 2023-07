Im Rahmen des Thüringer Orgelsommers gibt es am 16. Juli ein Konzert mit zwei Organisten gleichzeitig an der Reubke-Orgel in Niederdorla.

Vier Hände, vier Füße an einer Orgel im Unstrut-Hainich-Kreis

Niederdorla . Sebastian Fuhrmann aus Meiningen und Ludwig Zeisberg aus Eschwege sind am 16. Juli beim Thüringer Orgelsommer in Niederdorla zu Gast.

„Orgel zu 4 Händen & 4 Füßen“ lautet das Motto am Samstag, 16. Juli in Niederdorla. Dann sind um 16 Uhr die beiden Organisten Sebastian Fuhrmann aus Meiningen und Ludwig Zeisberg aus Eschwege zu Gast in der örtlichen St. Johannes-Kirche. Versprochen wird „ein außergewöhnliches Konzert“ im Rahmen der Reihe „Thüringer Orgelsommer“.

Zusammenspiel stellt Herausforderung dar

Die beiden Organisten werden zusammen auf der Orgelbank sitzen und die Reubke-Orgel von 1874 zum Klingen bringen. Das Spiel zu zweit an einem Instrument sei eine außergewöhnliche Herausforderung für die Organisten, „da es eine enge Zusammenarbeit und perfekte Koordination erfordert“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum werde Zeuge dieses „beeindruckenden Zusammenspiels, bei dem eine einzigartige Klangfülle entsteht“.

Fuhrmann und Zeisberg haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, bei dem Musik erklingen wird, die etwa zur selben Zeit entstand wie die Niederdorlaer Orgel. Dabei sollen zwei Komponisten besonders hervorgehoben werden. Zum einen wird Max Reger (1873 bis 1916) musikalisch geehrt. Der ganze diesjährige Thüringer Orgelsommer ist diesem einst in Thüringen wirkenden Komponisten gewidmet. Dieses Jahr wird sein 150. Geburtstag begangen.

Außerdem erklingt Musik von Hubert Parry (1848 bis 1918), der dieses Jahr seinen 175. Geburtstag feiert. Werke von Adolph Hesse, Felix Mendelssohn-Bartholdy und anderen Komponisten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts runden das Programm ab.

Der 32. Orgelsommer lädt noch bis 23. Juli zu über 50 Veranstaltungen in ganz Thüringen. Eintrittskarten für das Konzert in Niederdorla gibt es für zehn Euro an der Tageskasse.