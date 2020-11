Mit 49,9 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag der Landkreis am Freitag statistisch gesehen hauchdünn unter der Einstufung als Risikogebiet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Diese gilt ab dem Wert von 50. So gaben es die Statistiken des Robert-Koch-Instituts an. Vier weitere mit dem Coronavirus Infizierte meldete das Landratsamt, damit lag die Gesamtzahl am Freitag bei 86. Angestiegen ist auch die Zahl der Personen, die sich zur Zeit in häuslicher Quarantäne befinden. 473 waren es am Freitag, am Vortag waren es 40 weniger. Im Krankenhaus werden sechs Infizierte behandelt.

320 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie im Unstrut-Hainich-Kreis angesteckt – 160 Frauen und 160 Männer. Genesen sind 130, verstorben vier.