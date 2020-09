Vier Verletzte bei Verkehrsunfällen im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza/Mühlhausen. Bei zwei Unfällen sind am Mittwoch vier Personen im Unstrut-Hainich-Kreis verletzt worden. Unter anderem stieß ein Auto mit einem Lkw zusammen.

Drei Personen sind am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Bad Langensalza verletzt worden. Laut Polizei hatte eine 39-jährige, stadteinwärts fahrende Autofahrerin gegen 7.40 Uhr auf der Tonnaer Straße verkehrsbedingt bremsen müssen. Der dahinter fahrende 60-Jährige in seinem Golf verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Golf auf und schob diesen auf den Peugeot der 39-Jährigen.

Die 39-Jährige und die beiden Insassen im Golf wurden leicht verletzt. Die Skoda-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Autofahrer bei Kollision mit Lkw verletzt

In Mühlhausen wurde am Mittwochvormittag ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr an der Einmündung der Forstbergstraße zur Bundesstraße 249. Als der Autofahrer nach links abbiegen wollte, stieß er nach Polizeiangaben mit einem vorfahrtsberechtigten Lkw auf der Bundesstraße zusammen und touchierte außerdem noch ein Verkehrszeichen.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

