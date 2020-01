Erinnerungen aus dem Krieg

Heike Strecker hat es ausgerechnet. „Würden wir jeden Tag 25 Minuten lesen, könnten wir sieben Jahre lang lesen.“

Mit ihrem Mann Christian führt sie seit 2004 die christliche Buch- und Kunsthandlung an der Marienkirche. Seit Neujahr wird dort aus Walter Kempowskis „Echolot“ gelesen – immer dienstags bis freitags, ab 18.05 Uhr, für 25 Minuten. Ein Jahr lang wolle man das tun. „Wir lesen. Egal ob Gäste kommen oder nicht“, sagt Heike Strecker. Zur Premiere am Neujahrsabend waren er Laden proppevoll.

Die Idee stammt von Hans-Gerd Jöhring (55). Er suchte nach einem Ort für sein Projekt und fand ihn in dem Geschäft, das seit Frühjahr 2019 auch Veranstaltungsort ist. Die musikalische Einstimmung übernimmt jeweils Christian Strecker mit der Trompete.

Jöhring, der Literaturwissenschaft studiert hat und in Mühlhausen auch als Stadtführer unterwegs ist, liest „Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch“, eine vierteilige und aus insgesamt zehn Einzelbänden bestehende Buchreihe des deutschen Schriftstellers Walter Kempowski. „’Das Echolot’ muss man nicht nur lesen, man muss es vorlesen.“ Die Bücher bestehen aus einer Collage von Tagebüchern, Briefen, autobiografischen Erinnerungen sowie Fotografien aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. „Es ist wie Zugfahren: Man kann jederzeit in die Lesereihe ein- und aus ihr wieder aussteigen.“

Es ist ein Experiment, dem sich die Streckers und Hans-Gerd Jöhring stellen. Jöhring will mit dieser Reihe das Werk in den Mittelpunkt stellen und nicht den Vorleser. „Es ist letztlich egal, wer liest.“

Bereits jetzt steht fest: Die Reihe verschiebt gewohnte Termine. Zum Beispiel von Lesungen, die die Streckers übers Jahr in ihrem Laden und in der Stadtbibliothek anbieten. Die beginnen ab sofort eine halbe Stunde später, 19.30 Uhr. Die nächste steht am 16. Januar an, wenn Pfarrer Teja Begrich zu den Stolpersteinen berichtet.